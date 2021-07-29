Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kozan'daki yangında inekler telef oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kozan'daki yangında inekler telef oldu

Kozan'daki yangında inekler telef oldu

Evi yanan bölgede vatandaşlar ile kaymakam

Geçmiş Olsun Yangın Orman Yangını Hayvan 

-Telef olan ineklerden detaylar
-Yanan ahırdan detay
-Telef olan hayvanlar ve kaymakam ile vatandaşlar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında bir evin ahırında mahsur kalan inekler telef oldu. Dün akşam 19.45 sularında Kozan'a bağlı Kızlarsekisi, Akdam, Akarca başta olmak üzere 5 mahallede etkili olan orman yangınında vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, bir evin ahırında bulunan 2 inek yangında yanarak telef oldu. Kozan Kaymakam Vekili Mehmet Aksu, yangında hasar gören mahalleleri gezdi. Aksu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu arada, bölgedeki yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor. (BRL-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı