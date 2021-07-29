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Kozan’daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kozan’daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor

Kozan’daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor

tahliye görüntüleri

( ADANA -EK) ADANA

Jandarma Yangın Gesi Orman Yangını Yangına Müdahale 


- Adana’nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle köylerin tahliyesine başlandı. Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesinde Kızlarsekisi, Salmanlı, Akarca mahallelerinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını nedeniyle jandarma ekipleri anonslarla vatandaşları evlerini boşaltmaları konusunda uyarıyor. Yangının çok büyük bir alanda rüzgarın da etkisiyle etkili olduğu ifade edilirken bölgedeki vatandaşlar araçlarıyla bölgeden hızla uzaklaşıyor. Kozan Orman İşletme müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz, orman yangın işçisi çevredeki ekiplerin desteği ile yangına müdahale ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre en az bin dönüm alanın alevlere teslim olduğu öğrenildi.
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