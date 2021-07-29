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Kozan'daki orman yangınıyla ilgili kriz masası oluşturuldu
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kozan'daki orman yangınıyla ilgili kriz masası oluşturuldu

Kozan'daki orman yangınıyla ilgili kriz masası oluşturuldu

Yangın yerinden genel ve detay görüntüler

Yangın Gesi Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Yanan evlerden görüntüler
-Kriz heyetinden görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle kriz masası kuruldu. Ekipler çevredeki köylerin tahliyesine devam ediyor. Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi, Salmanlı, Akarca mahallerinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangına müdahalesi devam ediyor. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 112 ekiplerinin yangın bölgesindeki köylerin boşaltma çalışmaları devam ediyor. Şuana kadar 5 köy boşaltıldı. Çıkan yangınla ilgili bölgede yetkililer tarafından kriz masası oluşturuldu. Adana Valisi Süleyman Elban’ın ise yangın bölgesine gittiği öğrenildi.
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