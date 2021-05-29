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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kozan’daki orman yangınında soğutma çalışması tamamlandı

Kozan’daki orman yangınında soğutma çalışması tamamlandı

Yanan ormanlardan gündüz görüntüsü

Ormanlı Gesi Orman Yangını Trol 

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( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangından sonra bölgede soğutma çalışmaları da tamamlandı.Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Vezirağalar Mevkii Dikili Bölgesinde akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen nedenle ormanlık alanda başlayan yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 30’un üzerinde arazöz ve çok sayıda personel ile müdahale etti. Gece geç saatlerde kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan kül oldu. Havanın aydınlanmasına kadar devam eden soğutma çalışmalarını tamamlayan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmalarını sonlandırdıkları kaydedildi.Öte yandan, yanan ormanlık alandaki zarar, havanın aydınlanması ile ortaya çıktı.Yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
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