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Kozan’daki orman yangınına havadan müdahale başladı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kozan’daki orman yangınına havadan müdahale başladı

Kozan’daki orman yangınına havadan müdahale başladı

Yanan sisli ormandan detaylar

Yangın Çekim Orman Yangını Helikopter 

-Tüten odunlardan görüntüler
-Helikopterin havada yakın çekimi
-Helikopterin uzaktan genel görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopterlerin müdahalesi başladı.
Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesine bağlı, Kızlarsekisi, Salmanlı ve Akarca mahallerinde rüzgarın etkisiyle çıkan yangın hızla büyüdü. İtfaiye ile OrmanBölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesi devam ederken, günün ilk ışığıyla helikopterlerde yangına havadan müdahaleyle destek vermeye başladı.

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