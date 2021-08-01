Kozan’da yangının yaraları imece usulü sarılıyor

-Adana İl Müftüsünün dua etmesi

-Evi yanan vatandaşlar ile röp

-Köylülerin saman ve buğdaylarını vatandaşlara vermesi

-Elinde horozu ile hayvanlarının başından ayrılmayan 10 yaşındaki Bünyamin Yüce

-Ahırı ve çardağı yanan Selma Yüce ile röportaj

-Kozan Belediye Başkan Yardımcı Soner Çetin ile röportaj

-Evleri yanan Hamide Çoban ile röportaj

-Köylülerin imece usulü yardım getiren Abdurrahman Ölmez ile röportaj

-Yaşlı kadının yangın anını anlatması

-Vatandaşların devlete duaları ve teşekkürü

-Komşularının evlerini kurtaran vatandaşların o anları aktarması

-Elektrik ekiplerinin direklerde çalışması



( ADANA -ÖZEL)- Orman yangınında evleri bahçeleri ve hayvanları zarar gören vatandaşlar için sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve komşu köyler imece usulü yaraların sarılması için seferber oldu- Evi yanan kadın: "Keşke yanmasaydı da yardımlar gelmeseydi" ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan ve 4. gününde kontrol altına alınan orman yangınında evleri bahçeleri ve hayvanları yanan vatandaşlar için sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve komşu köyler imece usulü yaraların sarılması için seferber oldu. Devlet kurumları yangın mağduru olan vatandaşların yaralarını sarmak için evi yanan vatandaşlara AFAD ve Kızılay desteği ile çadırlarını kurarak gıda, su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılarken komşu köyler yangını mağduru vatandaşlar ile kendi saman ve buğdaylarını paylaştı. Kozan Belediyesi ekipleri bölgede aşevi ile gıda ve su desteği verirken az hasarlı evlerde boya çalışması başlattı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımlar Kozan Kaymakamlığı çatısında Kızılay merkezinde toplanarak bölgedeki evlere tek tek ulaştırılıyor. Vatandaşlar yangının ardından imece usulü silinen gözyaşları için sevinç gözyaşı döküp teşekkür ettiler. Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar’da Kozan İlçe Müftüsü Celil Karaca ile birlikte yangın bölgesindeki vatandaşları ziyaret geçmiş olsun dileklerini iletti. “Devlet millet el ele yüzlerini güldürmeye çalışacağız” Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Soner Çetin, bölgede vatandaşların evi kullanabilir durumda olup yangından etkilenen vatandaşların evlerinde boya badana çalışmasının başladığını söyledi.



Poskabasakal Mahallesinde vatandaşların kendi saman balyası ve buğdayları evleri yanan vatandaşlara teslim ettiklerini ifade eden Abdurrahman Ölmez'de, yangından etkilenen komşu köydeki komşuları için herkesin seferber olduğunu imece usulü yaraları saracaklarını söyledi.



Evi yanan vatandaşlar ise "Allah'tan gelen bir şey çadırımız kuruldu. Allah devletimizden razı olsun" diyerek teşekkür ederken 10 yaşındaki Bünyamin Yüce, kucağından indirmediği horozu ile ahırı yanan koyunları için çok üzüldüğünü kaydetti.

Ahırı yanan Selma Yüce ise yardım ve destekte bulunanlara teşekkür etti. "Keşke yanmasaydı, yardım da gelmeseydi" Kendi evi ve kayınvalidesinin evi yanan Hamide Çoban’da, “Yardımlar geliyor çok mutlu oluyoruz. Keşke yanmasaydı da yardımlar gelmeseydi. Ne aç koyuyorlar ne susuz. Sağolsunlar” dedi.

Annesinin hala gözyaşı döktüğünü kaydeden Ramazan Özdemir de, “Şuan devletimiz yardım ediyor. Ben inanıyorum ki devletimiz yardımını esirgemeyecek” diye konuştu.

Vatandaşlar yangın günü komşularının evlerini kurtararak alevlerden kaçış anlarını da aktararak felaketin boyutunu ve verdikleri mücadeleyi de aktardı. Kozan Kaymakamlığı, yardımları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde Akdamda Kızılay Merkezinde topladı. (BRL-

