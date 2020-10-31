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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kozan’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kozan’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kozan adliyesine jandarma ekipleri gelişi detay

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

-Uyuşturucu sattığı iddia edilen S.K.nin adliyeye getirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde bir eve yapılan baskında 1 kilo 500 gram esrar ile esrar satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ev sahibi S.K. tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kozan'a bağlı Ferhatlı Mahallesi'nde yaşayan S.K. isimli şahsın evinde esrar maddesi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Konu üzerinde çalışma yapan jandarma ekipleri Ferhatlı Mahallesi'nde S.K.’ya ait olan eve operasyon düzenledi.
Operasyonda S.K. gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından bugün Kozan adliyesinde getirilerek çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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