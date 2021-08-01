- Kozan’da trafik kazası: 2’si çocuk 6 Yaralı

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( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Kozan İlçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozan Adana Karayolu küçük sanayi sitesi civarında meydana geldi. Ali Rıza Yüce İdaresindeki 36 ER 918 plakalı kamyonet ile Eren Ateş (33) idaresindeki 01 RU 766 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta yol kenarında bahçeye uçtu. Kazada her iki araçta bulunan Eren Ateş (33), Ali Rıza Yüce, Furkan Yüce, Umut Ali Ateş (11) Şule Ateş (34) ve Anıl Ateş (17) yaralandılar. Yaralılar biri özel üç ayrı ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. (EMR-

