Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- Kozan’da trafik kazası: 2’si çocuk 6 Yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Kozan’da trafik kazası: 2’si çocuk 6 Yaralı

- Kozan’da trafik kazası: 2’si çocuk 6 Yaralı

Hastaneden görüntü

Trafik Kazası Sanayi Sitesi 

-Yaralılardan görüntü
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan İlçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozan Adana Karayolu küçük sanayi sitesi civarında meydana geldi. Ali Rıza Yüce İdaresindeki 36 ER 918 plakalı kamyonet ile Eren Ateş (33) idaresindeki 01 RU 766 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta yol kenarında bahçeye uçtu. Kazada her iki araçta bulunan Eren Ateş (33), Ali Rıza Yüce, Furkan Yüce, Umut Ali Ateş (11) Şule Ateş (34) ve Anıl Ateş (17) yaralandılar. Yaralılar biri özel üç ayrı ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. (EMR-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı