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Kozan’da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kozan’da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Kozan’da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Cesedin bulunduğu ormanlık alandan görüntü

Adli Tıp Jandarma Ormanlı Kadın Cesedi Adli Tıp Kurumu 

-Cesetten görüntü
-Köylülerin bölgeyi göstermesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda köylüler tarafından bir kadın cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Minnetli Mahallesinde ormanlık alanda köylüler tarafından 30 - 35 yaşları arasında kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi fark edildi. Köylüler durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdiler. Jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, kadının kimliğinin belirlenebilmesi için cesedi adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma olayı aydınlatmak için geniş çaplı çalışma başlattı. (EMR-
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