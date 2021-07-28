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Kozan’da orman yangını
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kozan’da orman yangını

Kozan’da orman yangını

Orman yangını genel görüntü

İlk Müdahale Orman Yangını Şiddetli Rüzgar Yangına Müdahale Orman İşçisi 

-Ormanda alevler ve yanan ağaçlar detay
-Orman işçileri çıkışları

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde gece orman yangını ile aydınlandı. Kozan’da şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken ikinci kez orman yangını çıktı. Kozan ilçesine bağlı Candık Mahallesinde bulunan ormanlık alanda faciadan dönüldü. Saat 23.30 sularında çıkan yangında 10 dönüm kızılçam ormanlık arazi ilk belirlemelere göre hasar gördü. Yangına 12 arazöz, 4 su tankı, 5 ilk müdahale aracı katılırken yaklaşık 60 orman işçisi de yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisi ile alana yayılan yangınla ilgili orman ekipleri söndürme çalışmasını sürdürürken jandarma ekipleri de sahada incelemelerde bulunarak yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. Yangın ekiplerin yoğun mücadelesi sonrasında 2 saat içinde kısmen kontrol altına alınırken soğutma çalışması sürüyor.
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