-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Sağlık ve cankur ekiplerinin müdahalesi

-aHMET dEMİREL MİNİBÜS ŞÖFÖRÜ



( ADANA ) - Kozan’da Minibüs İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı 4 Ağır Yaralı ADANA



- Adana’nın Kozan İlçesinde özel bir tekstil firmasına ait servis minibüsü ile hususi otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi acili polikliniğine kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozan Kadirli Karayolu Kayhan Mevkii Bulduklu Mahallesi civarında meydana geldi. Tuğba Özdayı yönetimindeki 46 N 3451 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen ve sürücü ismi öğrenilemeyen 01 CRC 44 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken kazada ismi öğrenilemeyen minibüs şöförü ile yanında yolcu konumunda bulunan Bilal Ocakbeyi ve otomobil sürücüsü Tuğba Özdayı ile yanında yolcu konumunda bulunan İbrahim Bilici ağır yaralandılar. Yaralılardan İbrahim Bilici otomobilde sıkıştığı yerden Adana Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansa alındı. Yaralılara olay yerinde sağlık çalışanları ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdılar. Kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldılar. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. (EMR-



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