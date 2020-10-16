Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kozan'da korona denetimi renkli geçti

Kozan'da korona denetimi renkli geçti

Otogar denetim detay

Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Yolcu Otobüsü 

-Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'ın terminal işletmeciler ile sohbeti
-Yolcu otobüsünden detay
-Kaymakam Gürçam'ın dolmuş sürücübü ve yolcular ile renkli diyaloğu
-Denetimler genel detay
-Okul denetimi detay

( ADANA )- Kaymakam Şafak Gürçam, yolcu minibüsü şoförüne, “Boş yer var mı, müdürlerimizden yolcu verelim" diyerek espri yaparken yolcuların sevip sevmediği şarkıları çalıp çalmadığını sordu ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde korona denetimi renkli görüntülere sahne oldu. Kozan'da yapılan denetimler ilk olarak Mustafa Azgın Otobüs Terminali’nde başladı.
Kaymakam Şafak Gürçam İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ile birlikte denetim gerçekleştirdi. Kaymakam Gürçam ilk olarak bilet satış noktalarını denetiminin ardından bir dolmuşta denetim gerçekleştirdi. Yolcular ve yolcu minibüsü şoförü arasında renkli görüntüler oluştu. Kaymakam Gürçam sosyal mesafe kurallarına uyan dolmuş şoförüne, “Boş yer var mı, müdürlerimizden yolcu verelim" diyerek espri yaparken yolcuların sevip sevmediği şarkıları çalıp çalmadığını dasordu. Renkli geçen denetimlerde Kaymakam Gürçam, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ederek yolcu otobüsünü de kendisi uğurladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı