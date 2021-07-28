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Kozan’da Kızlarsekisi bölgesinde orman yangını başladı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kozan’da Kızlarsekisi bölgesinde orman yangını başladı

Kozan’da Kızlarsekisi bölgesinde orman yangını başladı

yangın ilk görüntüler

( ADANA ) ADANA

Yangın Gesi Orman Yangını Yangına Müdahale 


- Adana’nın Kozan İlçesine bağlı Kızlarsekisi mahallesi Hüsemli mevkiinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Hüsemli mevkiinde çıkan yangında Kozan orman işletme müdürlüğü ekipleri çok sayıda itfaiye ile yangına müdahale ediyor. Yangının rüzgarın şiddetli olması nedeni ile tehlike arz ettiği belirtirken yanının rüzgarla birlikte geniş alanda etkili olduğu öğrenildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar bölgedeki evlerini tahliye ediyor.
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