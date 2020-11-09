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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kozan’da kimliği belirsiz kişiler aracı taradı

Kozan’da kimliği belirsiz kişiler aracı taradı

olay yerinde kurşunlanan araç detayı

Acil Servis Cumhuriyet İlk Müdahale Hastane Devlet Hastanesi 

-Kozan devlet hastanesi acil detay
-yaralının ambulansla sevk detayı
-Acil önünde yaralı yakınları detay

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde seyir halinde olan otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından tarandı. Olayda araç sürücüsü göğsünden aldığı kursun ile ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Oruçlu mahallesinde akşam saatlerinde seyir halinde olan Selami Kangur’un (54) kullandığı 01 RY 252 plakalı otomobil henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından tarandığı iddia edildi. Otomobilin içinde bulunan sürücü Selami Kangur olayda göğsünden aldığı kursun ile ağır yaranırken otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. çevredeki vatandaşların yardımı ile ilk olarak Kozan Kozan Devlet Hastanesi acil servisine gerilen yaralı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının yakınları hastanenin acil servisi önünde sinir krizleri geçirdiler. Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği yerde geniş çaplı araştırma başlatırken konu ile ilgili cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.
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