Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kozan’da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu

Kozan’da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu

Atlı birliklerden detay

Halk Eğitim Merkezi İstiklal Marşı Düşman İşgali Eğitim Merkezi Mehteran Takımı 

-Hürriyet kızı ve milli mücadele derneği üyeleri detay
-Mehter takımı detay
-Atlı birlikler Filistin bayrağı ve kortejden detaylar
-Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile röportaj
-KOrtej atlı birlik mehteran takımı ve katılımcılar genel detaylar

( ADANA )- ADANA

- Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü ilçede Hürriyet kızının ve atlı birliklerin şehir turu ile başladı.
2 Haziran 1920 tarihinde Fransız ve Ermeni işgalinden Kozan’ın kurtarılışının 101. Yıl dönümü kutlamaları kentte Hürriyet kızının ve atlı birliklerin şehir turu ile kutlamalara başlandı. Kentte Atlı Birlikler, Kozan halk eğitim merkezi Mehteran takımı ve Kuva-i Milliye Derneği üyeleri ile birlikte mehter marşları ile kent turu gerçekleştirdi. Türkiye, Filistin bayraklarının da dalgalandırıldığı etkinliklerle ilgili konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Kozan’ın ermeni çetelerinden kurtuluşunun ve milli mücadelede öncü olan Kozan’da coşku içinde kutlamalarımız başladı.
Kozan ve Çukurova’da yakılan milli mücadele meşalesinin 101. Yıl dönümünü etkinlikleri yarın hürriyet kızının sembolik kurtarılışı mehteran gösterileri havai fişek ve İstiklal marşının okunması, Şehit kaymakam Saimbey anma töreni ile sürecek” dedi.
Kentte kutlamalar coşku içinde sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Şehit Emniyet Müdürüne Uğurlama TöreniŞehit Emniyet Müdürüne Uğurlama Töreni
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement