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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kozan’da hortum eve zarar verdi

Kozan’da hortum eve zarar verdi

Vatandaşın olayı anlatması

Güneş Enerjisi 

-Olay yerinden görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan İlçesi’nde aniden çıkan hortum bir evde zarara yol açtı. Olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi Sezgin Sokak üzerinde meydana geldi. Yağmur sonrası aniden çıkan hortum Ertan Yıldız’a ait ikamette evin çatısındaki çardak ve güneş enerjisine zarar verdi. Güneş enerjilerinden birinin deposu çatıdan evin içine düştü. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Ev sahibi Ertan Yıldız, “Aniden bir ses duyduk. Hortum oluştuğunu fark ettik. Evimizin damından büyük bir gürültü geldi ve o anda güneş enerjilerinden birinin deposu evimizin çatısında içeriye düştü. Çardağımız ve enerjilerimiz zarar gördü. Çok şükür bizde bir şey yok. Sağlık olsun" diye konuştu.

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