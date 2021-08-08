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- Kozan’da fırtına çatı uçurdu
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Kozan’da fırtına çatı uçurdu

- Kozan’da fırtına çatı uçurdu

Yağış sonrası uçan okul ve çatıdan detaylar

Sağanak Yağış Futbol Sahası Cep Telefonu Sevindik Sağanak 

-Vatandaşın o anları an ve aktarması

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesi Faydalı mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle mahallede bulunan okulun çatısı uçtu, futbol sahası kenarındaki direkler devrildi. Çıkan fırtınada facianın eşiğinden dönüldü. Adana’nın Kozan'a bağlı Faydalı mahallesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Faydalı İlkokulu'nun çatısı uçtu. Çatının düştüğü yerde hiç kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Okulun büyük çatısı tamamen uçarak yol kenarına düştü. Faydalı Mahallesi içinde bulunan futbol sahasının kenarında bulunan direkler de çıkan fırtına da devrildi. Etkili olan fırtınada direkler devrildi, çinkolar uçtu. Mahalle sakinleri yaşananları cep telefonu ile kaydetti.
Fırtına sonrası hayatın olumsuz etkilendiğini belirterek, yaşanan olayda herhangi bir can kaybının yaşanmamasına sevindiklerini ifade ettiler.
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