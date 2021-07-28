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Kozan’da aynı bölgede ikinci orman yangını
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kozan’da aynı bölgede ikinci orman yangını

Kozan’da aynı bölgede ikinci orman yangını

Yangın alanından detay

Jandarma Yangın Gesi Orman Yangını Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri detay
-Yangın duman ve ekipler detayları

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde dün gece çıkan orman yangının söndürülmesinin ardından aynı bölgede ikinci kez yangın çıktı. Adana’nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgâr etkisini sürdürürken aynı bölgede ikinci kez orman yangını çıktı. Yangının yaşandığı Çandık bölgesinde yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçmaması için yangının çevresi orman yangın söndürme ekipleri tarafından çevrildi. Yangına 6 arazöz, 2 su tankı,1 greyder, 6 İlk müdahale aracı, 1 tırmık ekibi ve 45 orman yangın işçisi yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli rüzgâr nedeni ile orman ekipleri yangın bölgesinde nöbet tutarken jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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