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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kozan’da 29 Ekim Cumhuriyet Konvoyu

Kozan’da 29 Ekim Cumhuriyet Konvoyu

Konvoydan görüntü

Hastane Havai Fişek Gösterisi Güvenlik Güçleri Havai Fişek Kışla 

-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 97. Yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Adana’nın Kozan İlçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı. Gündüz saatlerinde düzenlenen törenlerin ardından akşam saatlerinde güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşlarının araçları ve halkında katılımı ile Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi.
Adnan Menderes Parkı civarında başlayan konvoy hastane kavşağına kadar devam etti. Konvoya katılan vatandaşlar araçlarına Türk ve Azerbaycan bayrakları astılar. Konvoyda vatandaşlar korna çalıp Cumhuriyet şarkıları dinlerken, güvenlik güçleri ise konvoyda güvenlik tedbirleri aldı. Öte yandan Cumhuriyet konvoyunda sosyal mesafe ve maske kurallarınada dikkat edildi. Kovoyda tır üzerinde sahne alan Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mehteran Takımı da hareket halinde mehteran gösterileri düzenledi.
Cumhuriyet konvoyunu gören vatandaşlarda ellerinde cep telefonları ile konvoyu selamlayıp alkışladılar. Hastane kavşağına kadar süren konvoy daha sonra düzenlenen havai fişek gösterisinin ardından son buldu.
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