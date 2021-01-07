Kozahan’ın tamamı Arnavut kaldırımı olacak

-Başkan ALinur Aktaş'ın ziyaret etmesi

-çalışan ustalardan detaylar

-parke taşlarından detaylar

-kozahan girişinden detaylar



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da 2. Beyazıt döneminde inşa edilen ve erken dönem Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden kabul edilen. Geçtiğimiz günlerde zemin kaplaması ile tartışmaya açılan Kozahan, yeni döşenen taşların tarihi dokuya uymadığı birçok kesim tarafından dile getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine Mimarlar Odası Bursa Şubesi bir rapor hazırladı. Bu rapor Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Bursa Kültür Varlıkları Bölge Kurulu’na gönderildi. Raporda özetle, Kozahan’da dükkanların önündeki yer yer görülen beton parke ve beton dolguların kaldırılması, masaların yerleştirileceği alanların bazalt kullanılmaması, yakın dönemde avluda uygulanmış olan küp granit kaplamasının devamı olacak şekilde yine toprak zemin üzerine uygulanması yapılacak. Bu tür bir zemin kaplaması suyun taşların arasından akarak, yeniden toprağa ulaşması ve ağaçların, çim ve bitkilerin rahatça büyüyebilmesine olanak sağlayacak.



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