Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Koyunun böbrek yağıyla yapılan enerji deposu Tonus köftesi lezzetiyle damak çatlatıyor

Koyunun böbrek yağıyla yapılan enerji deposu Tonus köftesi lezzetiyle damak çatlatıyor

tonus köftesi detay

Kar Suyu Bild İçli Köfte Hayvan 

-tonus köftesinin karla pişirilmesi
-dağcı dudu koru röp.
-köfte yeme detayı

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ın Altınyayla ilçesine özgü lezzet olan ve Kangal Akkaraman koyunun böbrek yağıyla yapılan enerji deposu Tonus köftesi lezzetiyle damak çatlatıyor.Sivas’ın Altınyayla ilçesine özgü, lezzetiyle damak çatlatan Tonus köftesi asırlardır bölge halkı tarafından tüketiliyor. Köfte içerisinde yağ olarak sadece Kangal Akkaraman koyunun böbrek yağı kullanılıyor. Kış aylarının çetin geçtiği bölgede enerji deposu olarak tüketilen Tonus köftesi, son dönemlerde dağcılar tarafından da tercih ediliyor. Dağcılar, kar suyuyla pişirdikleri köfteleri enerji alabilmek için tüketiyorlar.Amatör dağcı Dudu Koru, uzun yürüyüşlerde Tonus köftesinin kendilerine enerji verdiğini belirterek “Bizim en çok kullandığımız, en çok yanımızda götürdüğümüz yöresel yemeklerden birisi. Bu yiyecek Tonus köftesi. Bu bizim bildiğimiz Sivas içli köftesinin biraz daha küçük hali. Tonus köftesini diğer köftelerden ayıran özellik içerisinde bir çeşit iç yağı kullanılması. Her iç yağıda kullanılmaz, sadece böbrek iç yağı kullanılır. Ağzınıza aldığınızda o iç yağı ağzınıza dağılır ve inanılmaz bir tat verir. Kış tırmanışı yapıyorsak termoslarımızda sıcak su olur. Eğer sıcak sularımız çıktığımız dağda soğumuşsa karın suyunu eritiriz. Kar suyunu kaynatırız, onun içerisinde köfteyi haşlarız. İçerisinde yağ olduğu için inanılmaz bir enerji veriyor. İster yaz olsun ister kış olsun size o tırmanışta gerekli olan enerjiyi çok rahatlıkla sağlayabilir. 5 dakikadan karımız eriyor, 5 dakikadan su kaynıyor ve köftenin pişmesi sadece 10 dakika. Özellikle küçükbaş hayvanın böbrek yağı kullanılıyor. Küçükbaş hayvan olarak da kangal akkaraman koyunu tercih edilir. Koyunun böbrek yağını kıyma olan içe katıyoruz. Kıymanın içerisinde yağ eriyor, köfteyi ağzınıza aldığınızda o yağ sizin ağzınızda eriyor. İnanılmaz bir lezzeti var ne kadar anlatırsam anlatayım farazi olacak. Tatmadan asla bilemezsiniz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement