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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Koyunları otlatırken kar yağışına yakalandılar

Koyunları otlatırken kar yağışına yakalandılar

-Çobanlardan detay

Akalan Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı Hayvan 

--Koyunlardan detay

( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesinde yaşayan 3 çoban hayvanlarını otlatırken kar yağışına yakalandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde yaşayan 3 çoban hayvanlarını otlatırken kar yağışına yakalandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sivas’ta sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Bağlıçay köyü de mevsimin ilk kar yağışından nasibini aldı. Köyün yüksek kesimlerinde koyunlarını otlatan Levent Çakar, Özgür Yıldırım ve Hüsnü Takçı çobanlar ise kar yağışıyla şaşkınlık yaşadı. Bir süre koyunları otlatan çobanların o anlarıysa cep telefonu kamerasına yansıdı. (OE-
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