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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Koyuna bu sefer kurt yerine köpek saldırdı

Koyuna bu sefer kurt yerine köpek saldırdı

Köpeğin koyuna saldırması

Sokak Köpeği Köpek Kamera Cep Telefonu Saldırı 

-Köpeğin kaçması

( SAKARYA )- Köpeğin saldırısına uğrayan koyun, son anda kurtuldu- O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde başıboş dolaşan bir sokak köpeği, merada otlayan koyuna saldırdı. Canı için mücadele veren koyun son anda kurtulmayı başarırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi’nde boş bir arazide otlayan koyuna başıboş halde dolaşan sokak köpeği saldırdı. Canı için mücadele veren koyun son anda kurtulmayı başarırken bir vatandaş ise bağırarak köpeği kovmaya çalıştı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin koyunu ısırmış vaziyette çekiştirmesi ve köpeğin kaçması yer alıyor. (OK-BCT-
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