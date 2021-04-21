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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı: Hayatından oldu

Koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı: Hayatından oldu

Olay yerinden görüntüler

( SİİRT ) SİİRT

Polis Polis Ekipleri Direksiyon Trol 


- Siirt’te, yoldaki koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, şarampole devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. 53 DJ 708 plakalı araç sürücüsü Serhat K., (30) seyir halindeyken yola çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için aniden direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil savrularak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Serhat K.,’nin olay yerinde hayatını kaybetti. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine İtfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü çıkarılırken olay yerinde öldüğü belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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