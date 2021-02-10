Koyun sürüsünde çoban köpeğinin drone ile imtihanı

-köpeklerin drone yaklaşması

-saldırma anları



( KIRŞEHİR ) -- Kangal cinsi çoban köpeklerinin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu KIRŞEHİR



- Kırşehir’de, koyun sürüsünü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu. Kaman ilçesine bağlı köyde ilk kez dron’u gören çoban köpekleri, havlayarak tepki gösterirken dronu almak için zıpladı. Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler drone hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştılar. Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı keserek saldırmaya çalıştı. Köpeklerin ve koyunların şaşkınlığı drone kamerası tarafından ise dakika dakika kaydedildi. (VA-EÖ-



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