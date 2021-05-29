Koyun sürüsü karayolunu kapattı

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’te yaylalara gitmek için yollara düşen göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Yaylaya giden 2 bin 500 küçükbaş hayvan karayolunda araçların yolunu kesince sürücüler şaşkınlık yaşadı. Havaların ısınmasıyla birlikte göçerler de sürüleriyle yollara düştü. Haziranın ilk haftasına kadar devam edecek zorlu yolculuk için yollara düştüklerini belirten göçerler, Siirt Baykan-Bitlis karayolunu kullanarak yaylaya ulaşmaya çalışıyor. Yolu ulaşıma kapatan 2 bin 500 küçükbaş hayvan sürücüleri şaşırttı. Araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek yollarına devam etti. Sürüyle karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Göçerler yaklaşık 4 aylık kavurucu sıcakları serin yaylada geçirdikten sonra dönüş için yine yollara düşecek.

