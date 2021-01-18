Köyün su şebekesi kablosunu çalan 2 kişi tutuklandı

-Yakalanan şahıslar adliyeye çıkartılırken görüntü



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da bir köyün içme suyu şebekesini çalıştıran elektrik sisteminin kablolarını çalan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Sultandağı ilçesi Üçkuyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 5 Ocak günü Üçkuyu köyüne içme suyu sağlayan şebekeyi çalıştıran elektrik sisteminin kablolarının çalındığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak E.G. ve S.G., isimli şahıslara ulaştı. Ardından gözaltına alınan şahısları sorgularında kabloları çaldıklarını ve yakarak plastiğinden ayırdıkları bakırlarını ise ismini bilmedikleri bir hurdacıya sattıklarını itiraf etti. İtirafın ardından şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Köyün içme suyu şebekesini çalıştıran elektrik kablolarını çalan E.G. ve S.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HK-



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