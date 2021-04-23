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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Koyun otlatan çocuğun bayrak hassasiyeti takdir topladı

Koyun otlatan çocuğun bayrak hassasiyeti takdir topladı

Yeşil'in okul bahçesine gelmesi

Sosyal Medya Öğretmenler Öğretmen Okul Bahçesi Hassasiyet 

-Yeşil'in bayrağı göndere çekmesi
-Detaylar

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit Köyü’nde dışarıda otlayan koyunlarını getirmek için evinden çıkan çocuğun bayrak hassasiyeti, taktidir topladı. Ağrı'nın Diyadin’e bağlı Hacıhalit Köyün’de 21 Nisan 2021 Çarşamba günü otlamaları için dışarıya saldığı koyunlarını geri getirmek için evinden dışarı çıkan Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mert Yeşil, geçen yıl mezun olduğu köy okulunun önünden geçerken bayrak direğinde asılı olan bayrağın, rüzgarın etkisi ile yarıya indiğini fark etti. Bu durum karşısında kayıtsız kalmayan Mert, yolunu değiştirip yarıya inen bayrağı yeniden göndere çekip sabitleştirerek yoluna devam etti. Mert’in bu hassasiyeti okulun güvenlik kameralarına yansırken okul idarecileri ve öğretmenleri bu görüntüler karşısında duygulanarak o anlara ait görüntüleri okulun sosyal medya hesabından “Koyunlarını getirmeye giden öğrencimiz bayrağın rüzgârın etkisiyle gönderde yarı çekili olduğunu görüyor ve bizim tüylerimizi diken diken eden bu görüntü ortaya çıkıyor. Bayrak aşkımız hiç bitmesin gününüz kutlu olsun çocuklar” notu ile paylaştı. Yapılan paylaşım sosyal medyada beğeni rekoru kırarken İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’de yapılan paylaşıma: “Yavrumuza ve onu yetiştiren siz değerli öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde bayrağımız her zaman gönderde olacak. İyi ki varsınız” ifadeleri ile karşılık verdi.
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