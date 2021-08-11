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Köyü su bastı, hayvanları son anda kurtardılar
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köyü su bastı, hayvanları son anda kurtardılar

Köyü su bastı, hayvanları son anda kurtardılar

Vatandaşın su baskınını çekmesi, yağışın devam etmesi

Güvenli Bölge Büyükbaş Hayvanlar Şiddetli Yağış Cep Telefonu Büyükbaş Hayvan 

-Olayı anlatması
-Ahırdaki hayvanlar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü'nde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış su baskınına neden oldu. Vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını telef olmaktan son anda kurtardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü'nde gece saat 03:00 sıralarında şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı. Adeta sele dönüşen su baskınları hayvanların bulunduğu ahırlara da girdi. Zafer Köyü'nün Değirmenyanı Mahallesi'nde yaşanan su baskınları sebebiyle vatandaşlar ekiplere haber verdi. Saman, odun, zirai ekipman, seralarının su altında kaldığını anlatan bir vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ahırdaki hayvanlarını telef olmaktan son anda kurtaran vatandaşlar, hayvanları güvenli bölgeye taşıdı. Bölgedeki şiddetli yağış ise devam ediyor.
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