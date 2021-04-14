Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köylülerin tilkilerle başı dertte

Köylülerin tilkilerle başı dertte

tilkinin köy yoluna gelmesi

Hayvancılık Hayvan 

-Tilkiden detay
-Tilkinin kümese yanaşması
-detaylar

( HAKKARİ )- Son bir ay içerisinde tilkiler 60 kümes hayvanını telef etti HAKKARİ

- Hakkari’nin Otluca köyünü mesken tutarak kümeslere dadanan tilkiler, son bir ayda 60 hayvanı telef etti. İl merkezinden 34 kilometre uzaklıktaki Otluca köyünde yaşayan Halit İhtiyatlıoğlu (70), tilkilerin köye kadar inerek tavuklara saldırdığını dile getirdi. İhtiyatlıoğlu, “Kış mevsiminin sona ermesiyle Hakkari il merkezinden ayrılıp köye yerleşiyoruz. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Beslediğimiz hayvanlarla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Son bir ay içerisinde tilkiler 3 defa kümeslere dadandı. 40 tavuk, 10 hindi ve 10 ördeği telef etti” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement