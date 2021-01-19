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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Köylüler su ararken buldu, mamut fosili olabilir

Köylüler su ararken buldu, mamut fosili olabilir

Köylülerin kazı yapmaları

Lyon İçme Suyu Fosil 

-Çıkan fosillerden geneli detay görüntüler
-Köyün tabelasından görüntü
-İki köylü ile röportaj
-Köyden görüntü.

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Suluova ilçesinde içme suyu arayan köylülerin kazı yaptıkları alanda tesadüfen taşlaşmış cisimler bulundu. Fosil olduğu anlaşılan cisimlerin ilk incelemesinde mamut ya da file ait olabileceği değerlendiriliyor. İlçeye bağlı Kerimoğlu köyünde içme suyu kaynağı aramak için daha önce fidan dikimi gerçekleştirilen dağlık bölgeye çıkan köylüler killi toprak alanda yaptıkları kazıda fosil olduğunu tahmin ettikleri cisimle karşılaşınca fotoğrafını çekip internette araştırma yaptılar. Kemiklerin günümüzden 7-10 milyon yıl önce yaşamış olan mamutların bacak kemiğine benzemesi üzerine çok heyecanlandıklarını anlatan köylülerden Mustafa Keten, “Fosilleşmiş bu kemiklerin mamuta ait olduğunu düşünüyoruz. Yetkililerin bunu araştırmasını bekliyoruz” dedi.
Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten de bölgede birkaç alanda daha benzer fosillerin yer aldığını belirterek kapsamlı inceleme yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Durumun iletildiği Amasya Müzesi yetkilileri inceleme yaptı. Mamut ya da file ait olduğu düşünülen fosillerin çıkarılarak türlerinin tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi. (MÇ-SLH-
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