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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köylüler Ramazan ayında elektriksiz ve susuz kaldı

Köylüler Ramazan ayında elektriksiz ve susuz kaldı

Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesi

Protesto Sahur Elektrik Enerjisi Çakal Kışla 

-Elektrik sorunu için toplanan muhtarlar
-Bölgede yaşanan elektrik kesintileriyle mağdur olduklarını belirten muhtarlar
-Muhtarlar adına açıklama yapan Osmanlı Mahalle muhtarı İbrahim Yıldız, açıklaması
-Muhtarlardan Dedaş binası önünde alkışlı protesto
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA )- Muhtarlardan DEDAŞ’a alkışlı protesto ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 25 mahalleye iki gündür elektrik enerjisi verilmediği gerekçesiyle toplanan muhtarlar, DEDAŞ’ı alkışlayarak protesto etti. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iddiaya göre 25 mahalleye iki gündür elektrik enerjisi verilemiyor. Kırsal mahalle muhtarları duruma tepki göstermek amacıyla Dicle Elektrik Akçakale İlçe Müdürlüğü binası önünde bir araya geldi. Burada yetkililere sorunlarını iletmek için iddiaya göre görüşme talebinde bulunan muhtarlar muhatap bulamayınca duruma alkışlarla tepki gösterdi. “Ramazan ayında 48 saattir elektrik yok” Bölgede yaşanan elektrik kesintileriyle mağdur olduklarını belirten köy muhtarları adına açıklama yapan Osmanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Yıldız, “Tam 48 saattir elektriğimiz yok. Vatandaşlarımız elektriksiz, susuz bir şekilde Ramazan ayını geçiriyorlar. Çoğu vatandaşımız sahura bile kalkamadılar. Duruma tepki göstermek için köy muhtarları olarak burada toplandık. Herhangi bir muhatap bile bulamıyoruz” ifadelerini kullandı. Bir süre devam eden muhtarların alkışlı protestosu yapılan konuşmaların ardından olaysız şekilde son buldu. (BB-SD-HA-Y)
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