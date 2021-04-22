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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Köylüler, muhtar ve yakınlarıyla tekme tokat böyle kavga etti

Köylüler, muhtar ve yakınlarıyla tekme tokat böyle kavga etti

Mezarlıktan detay

Jandarma Bild 

-kavgadan detay
-jandarma ekiplerinden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı Köyü’nde yaşayan vatandaşlar tartıştıkları muhtar ve yakınları ile tekme tokat kavga etti. İddiaya göre Tokatlı Köyü’nde bulunan mezarlıklar dökülen hafriyat nedeniyle toprak altında kalırken mezarlık içerisinde bulunan mescit restorana dönüştürüldü. Yakınlarının mezarlıklarının tahrip edildiğini duyan köylüler çalışmaların yapıldığı alana geldi. Durumdan şikayetçi olan köylüler ile Muhtar Şevki Alper ve yakınları tartışmaya başladı.
Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun süre tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı ayırmakta zorlanan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen şahısları ifadelerini almak üzere karakola getirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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