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Köylüler helikoptere destek için tankerle sulama göledini doldurdu
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köylüler helikoptere destek için tankerle sulama göledini doldurdu

Köylüler helikoptere destek için tankerle sulama göledini doldurdu

Gölet kenarındaki traktörler

Yangın Altın Gesi Orman Yangını Helikopter 

-Gölede su boşaltılması
-Çiftçinin konuşması

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Tavas ilçesinde geniş bir anda etkili olan yangını söndürme çalışmalarına destek veren köylüler, helikopterlerin daha kısa sürede suya ulaşması için tankerle sulama göledini doldurdu. Tavas ilçesine bağlı Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde çıkan orman yangını bölgede korku ve paniğe neden oldu. saat ikinci bir büyük orman yangını çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerinin yanı sıra devletin tüm birimleri araç ve personeli ile birlikte yangın için seferber oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın il önce Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi istikametine yöneldi. Daha son yön değiştiren rüzgar yangının yönünün Tavas ilçesine bağlı Pınarlık ve Kızılcabölük mahallelerine çevirdi. Bölgede yaşayan yüzlerce vatandaşın katıldığı söndürme çalışmalarına, havadan 2 helikopter de destek verdi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için seferber olan onlarca çifti, traktörlerine bağladıkları tankerlerle bölgeye su taşıdı. Yanın bölgesine yakın bir noktada bulunan Pınarlık Sulama Göledinde su miktarı azalınca, çiftçiler kendilerinde pratik bir formül üretti. İstikametlerini gölede çeviren çiftçiler, onlarca tankerden boşalttıkları suyla göledi doldurmaya çalıştı. Göletteki su miktarının artmasıyla birlikte, bu kaynaktan su alamayan helikopterler yeniden sorti yaparak kısa sürede yangın bölgesine ulaşma imkanına kavuştu.
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