Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Köylüler hayvanlarını alevlerden kaçırıyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Köylüler hayvanlarını alevlerden kaçırıyor

Köylüler hayvanlarını alevlerden kaçırıyor

Hayvanların tahliyesi

Güvenli Bölge Yangın Altın Orman Yangını Hayvan 

-Zehirlenen koyuna su içirilmesi
-Yardım isteyen kız

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını iki yerleşim alanını tehdit etmeye devam ediyor. Yangın tehdidi altında bulunan Türlübey ve Çamköy mahallelerinde köylüler hayvanlarını alevlerden korumak için büyük mücadele veriyor. Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Başta Manisa olmak üzere çevre illerden ekip takviyesi yapılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgede bulunan sera ve ahırlar, sahipleri tarafından boşaltılmaya başlandı. Yangın tehdidi altında bulunan Türlübey ve Çamköy mahallelerinde köylüler hayvanlarını alevlerden korumak için büyük mücadele veriyor. Ahırlarından çıkarılan hayvanlar, sahipleri tarafından güvenli bölgelere götürülüyor. Zamana karşı verilen mücadele içerisinde dumandan etkilenen bir koyun, sahibi tarafından yangında göreli tankerden su içirilerek kendisine getirilmeye çalışıldı. (MB-Y)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı