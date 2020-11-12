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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Köylüler arasında arazi kavgası: 6 yaralı

Köylüler arasında arazi kavgası: 6 yaralı

Hastane çevresinde polis ekiplerinin kavgaya karışanları dağıtmasından görüntü

Arazi Anlaşmazlığı Arazi Kavgası Güvenlik Önlemi 112 Acil Servis Polis Ekipleri 

-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Kurtalan ilçesinde köylüler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan kent merkezinde meydana geldi. İlçe merkezine bağlı Derince ve Şen köyü sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı olayda Zubeyir B., Abdurrahman H., Resul B., Şeyhmuz A., Fatih İ., Şeyhmuz A. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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