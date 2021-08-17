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Köylere jeneratör seferberliğinde off-roadcular da devreye girdi
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Köylere jeneratör seferberliğinde off-roadcular da devreye girdi

Köylere jeneratör seferberliğinde off-roadcular da devreye girdi

Offroad aracında jeneratörle derenin geçilmesi görüntüsü

Sel Felaketi Aşı Felaket Helikopter Irak 

-Helikoptere arazide jeneratör taşıyacak atv aracın bindirilmesi
-Bakan Dönmez'in de atv aracı incelemesi
-Kulüp üyesi Mevlüt Özkan'dan röportaj

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından elektrik sağlanamayan köy kalmaması için tüm imkanlar seferber edildi. Köylere jeneratör taşınması için bir destekte off-roadculardan geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) iş birliğinde şebeke elektriğinin henüz sağlanamadığı köylere helikopterlerle jeneratörler taşınmaya başlamıştı. Elektrik arıza ekipleri de köylerde bu kurulumları yapıyordu. Devam eden uygulamada Ayancık Off-road Kulübü üyelerinden de yararlanılmaya başlandı. Off-roadcular kimi zaman arazi araçlarına koydukları jeneratörlerle dereleri geçip köylere ulaşıyor. Kimi zaman da ATV araçlarıyla helikoptere alınarak araziye bırakılıyor. Geçilmesi zor olan yolları arkalarında jeneratörle aşıp köylere elektrik sağlanmasına yardım ediyorlar. Dün yapılan uygulamalarda da böyle oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de helikoptere alınacak ATV aracıyla ilgili bilgi verildi.
Bakan Dönmez uygulamayı yerinde inceledi. (ÜK-SLH-
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