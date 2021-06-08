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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Köye inen aç ayı paniğe neden oldu

Köye inen aç ayı paniğe neden oldu

Ayıdan detay görüntüler

( ARTVİN ) ARTVİN

Cep Telefonu 


- Artvin’in Ardanuç ilçesinde aç kalan ayılar köye indi. Evlerinin bahçesinde ayıyla karşılaşan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Artvin’in Ardanuç ilçesi Aşağıırmaklar köyüne ayı musallat oldu. Aç kalan ayı köye inerek yiyecek aramaya başladı.
Gündüz saatlerinde köylünün bahçesine giren, ayı korku ve paniğe neden oldu. Ayıyı karşısında gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Bağırarak ve gürültü çıkartarak ayıyı uzaklaştırmaya çalışan vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti.
(AG-ÖS-Y)
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