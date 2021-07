Köydeki lavanta tarlası fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı

-TARLA SAHİBİ KAMİL CAN VE ZİYARETÇİ PELİN SOLAK’IN AÇIKLAMALARI



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Ulaşlar köyünde Kamil Can isimli çiftçiye ait lavanta ekili tarlaya meraklı ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları akın ediyor. Ulaşlar köyündeki rengarenk lavanta tarlası misafirlerini ağırlıyor. Fotoğraf tutkunları lavanta tarlasındaki güzellikleri karelerine yansıtıyorlar. 5 yıl önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle 5 dönüm lavanta tarlası oluşturduğunu söyleyen çiftçi Kamil Can, "Lavantanın çiçek açtığı Temmuz ayı ortalarında lavanta tarlamı pandemiden bunalan, stres atmak isteyen vatandaşlar ziyaret ederek bol bol fotoğraf çekiyorlar. 3 seneden bu yana lavantaları biçtikten sonra da Simav ilçesindeki bir firmaya satarak gelir elde ediyorum” dedi.

Lavanta tarlasını ziyaret ederek bol bol resim ve video çeken Pelin Solak, ”Lavanta tarlası hem hoş kokusuyla, hem de görselliğiyle insana huzur veriyor. Pandemiden dolayı insanlardan uzak bir ortam aradığımızda buraya geliyoruz. Burası resim çekilmek için çok hoş, görsel olarak çok güzel. Manzarasıyla, kokusuyla, rengiyle insana huzur veren bir ortam. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim” diye konuştu.

(MA-EFE)