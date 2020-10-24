Köyde silahlı taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

-Yaralının sedye ile taşınması

-Alınan güvenlik tedbirleri

-Kavgacı ailerin Feritlerinin uzaklaştırılması

-Yaralının sedye ile taşınması

-Gelen ambulans ve detaylar



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde iki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde husumet bulunan Korkmaz ile Tilki aileleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Olayın haber alınmasından sonra Musabeyli ve Kilis İl Merkezinden Jandarma, Jandarma Özel Hareket birlikleri köye giderek kavga eden aileleri ayırdı. Kavgada yaralanan 8 kişi ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastaneye geldiğini duyan yakınları hastaneye gelince polis geniş güvenlik önlemi alarak, Tilki ve Korkmaz ailelerini birbirini yaklaştırmadı. Jandarma Yedigöz köyüne giriş çıkışları kapattı. Köyde geniş güvenlik önleminin alındığı öğrenildi.



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