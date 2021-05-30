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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Köyde rastladıkları ayıyı 'Gel tosunum' diye çağırdılar

Köyde rastladıkları ayıyı 'Gel tosunum' diye çağırdılar

Ayıdan görüntü

( ARTVİN ) Köyde rastladıkları ayıyı "Gel tosunum" diye çağırdılar ARTVİN

Gezin 


- Artvin’in Şavşat ilçesinde dolaşmaya çıkan üç arkadaş, rastladıkları ayıya "Gel tosunum" diye seslenerek çağırdılar.Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Dalkırmaz köyünde gündüz saatlerinde gezintiye çıkan 3 arkadaş karşılarında iri boz ayıyı görünce ne yapacakların şaşırdılar. Yanlarına gelmeyeceğini düşünen arkadaşlar daha sonra ayıya "Gel tosunum" diye seslendiler.Ayının kendilerini fark etmesi üzerine bölgeden koşarak uzaklaştılar. Üç arkadaş daha sonra ayının arkasından "Kaçma gel" diye seslendi.
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