Köyde mahsur kalan 90 yaşındaki kadını sırtlarında taşıdılar

-Hastanın sırtta taşınması

-Hastanın araca sedyeyle taşınması

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( KASTAMONU )- Kurtarma ekiplerinin 750 metre sırtında taşıdığı hasta tedavi altına alındı- Karın yolunu kapattığı köydeki hastayı kurtarmak için seferber oldular KASTAMONU



- Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kardan dolayı yola kapalı olan köyde rahatsızlanan 90 yaşındaki yaşlı kadın, kendisini kurtarmak için seferber olan ekiplerin sırtında 750 metre taşınarak ulaştırıldığı paletli araçla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Karabey köyü İnan Mahallesinde ikamet eden yüksek tansiyon hastası 90 yaşındaki Seher Karagözoğlu rahatsızlanması üzerine ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar yağışının etkili olduğu İnebolu’da halen çok sayıda köyün yolu kapalı olmasından dolayı sağlık ekipleri, yolu kardan dolayı kapalı olan hastaya ulaşabilmek için AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kurtarma çalışması başlatan AFAD ve UMKE ekipleri, paletli kar üstü aracı ile köye yaklaşık 750 metre kadar yaklaştı. Paletli kar aracı daha ileriye gidemeyince ekipler, hasta Seher Karagözoğlu’nun evine ulaşmak için yürümeye başladı.

Zorlu uğraşlar sonucu eve ulaşan UMKE ekiplerince ilk kontrolleri yapılan tansiyon hastası Seher Karagözoğlu, daha sonra paletli araca ulaştırılmak üzere hazırlandı. Kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan yerde Karagözoğlu'nun yürümekte güçlük çektiğini gören ekipler, yaşlı kadını sırtlarına alarak 750 metre uzaklıkta bulunan paletli kar üstü aracına taşıdı. Karagözoğlu, sedyeye bağlanarak alındığı paletli kar üstü aracı ile ilçeye kadar götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yüksek tansiyon hastası Seher Karagözoğlu daha sonra İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (Vİ-GY



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