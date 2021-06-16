--ağaçların yanması

--alevlerden detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da bir köyde çıkan yangında, 4 bahçe zarar gördü. Yangın, Karakoçan ilçesine bağlı Bahçecik köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir bahçede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek diğer bahçelere sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 4 bahçe ve içerisindeki ağaçlar zarar gördü. (CK-HIV-

