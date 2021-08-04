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Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor; uçakların biri gidip, biri geliyor
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor; uçakların biri gidip, biri geliyor

Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor; uçakların biri gidip, biri geliyor

-Uçak-helikopter-yangın söndürme çalışması

( MUĞLA - DRONE) MUĞLA

Yangın Ormanlı Gesi Orman Yangını Helikopter 


- Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına 2 helikopter, 2 uçakla havadan müdahale sürüyor. Uçaklar ve helikopterler arka arkaya yaptığı sortilerle alevlere su atmaya devam ediyor. Köyceğiz’de Perşembe gününden bu yana devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Dün Çayhisar Mahallesi’ne yaklaşan alevler bugün ters rüzgar ile dağlık ve ormanlık alana doğru ilerliyor. Ayrıca Zeytinyanı ve Taşdibi mevkilerinde ise yangınlar devam ediyor. "Uçak ve helikopterlerin müdahalesi sürüyor" Çayhisar mevkiinde bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopterin alevlere müdahalesi sürüyor. Uçaklar ve helikopterler yangın bölgesinde ard arda yaptıkları sortilerle alveleri söndürmek için uğraş veriyor. (OD-
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