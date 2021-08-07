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Köyceğiz yangınına 4 uçak ve helikopter müdahale ediyor
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Köyceğiz yangınına 4 uçak ve helikopter müdahale ediyor

Köyceğiz yangınına 4 uçak ve helikopter müdahale ediyor

söndürme uçağından yanan alan görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

Yangın Altın Gesi Orman Yangını Helikopter 


- Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangını Göynük bölgesinde devam ederken, dağlar yoğun duman altında kaldı Köyceğiz'de 10 gündür devam eden yangın bugün Otmanlar Mahallesi civarında ve Köymen yaylası civarında etkisini devam ettiriyor. Yangına havadan 4 uçak ve helikopter söndürme çalışmalarına katılıyor. Sarp arazi nedeniyle yer ekiplerinin karadan müdahalesinin zor olduğu orman yangını yoğun hava müdahalesi ile kontrol altına alınması bekleniyor. (BT-Y)
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