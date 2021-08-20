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Köyceğiz yangınına 12 helikopter ve 2 uçak ile müdahale sürüyor
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Köyceğiz yangınına 12 helikopter ve 2 uçak ile müdahale sürüyor

Köyceğiz yangınına 12 helikopter ve 2 uçak ile müdahale sürüyor

İnsansız Hava Aracı (İHA) görüntüleri

Yangın Altın Gesi Helikopter Trol 

-Yangın bölgesi genel görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'n Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangına 12 helikopter ve 2 uçak ile havadan müdahale sürüyor. Yangın, Otmanlar Mahallesi Göynük Kanyonu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan yoğun çalışma başlattı. Karadan ulaşımın sıkıntılı olduğu bölgedeki yangına; 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 dozer ile karadan, 12 helikopter ve 2 uçak ile de havadan müdahale sürüyor.
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