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Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı

Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı

köyceğiz yanan saha yangın helikopteri görüntü

( MUĞLA )- Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 11 gündür devam eden orman yangını yangın helikopterinden görüntülenirken, dumanların bir ucu Denizli sınırına yakın Sandras Dağı Çiçekbaba mezarına dayandı. MUĞLA

Gökyüzü Orman Yangını Yangın Helikopteri Helikopter Yangına Müdahale 


- Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz’da başlayan orman yangını büyük bir alana yayıldı. Şiddetli rüzgar ve arazi şartları nedeniyle yerden müdahalenin güçleştiği bölgede havadan helikopter ve uçaklar yangına müdahale ediyor. Köyceğiz’de yangın söndürme çalışmaları Çövenli yaylası ile Muğla-Denizli sınırına yakın Çiçekbaba mezarı zirvesi arasındaki hatta yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı. Bu bölgeye uçak ve helikopterler tarafından yoğun su müdahalesi yapılıyor. (BT-Y)
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