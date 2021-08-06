Köyceğiz Sazak’ta alevler yeniden yükseldi



- Muğla Köyceğiz’de yaklaşık bir haftadır devem eden orman yangını Sazak Mahallesi Kayabaşı Mevkii’ne sıçradı. Arazinin oldukça engebeli olduğu bölgede yangını söndürme çalışmaları havadan devam ediyor. Dün alevlerin tehdit ettiği Sazak Mahallesi’nin boşaltılmasının ardından, bugün öğlen saatlerinde Mahalle yakınlarındaki Kayabaşı Mevkiinde alevler yeniden yükseldi. Zaman zaman metrelerce yükselen alevlere, ekipler havdan helikopterle müdahale ediyor. Gerek olumsuz hava koşulları gerekse arazinin yapısı müdahalelileri güçleştirirken bölgeden çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Bölgede bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken diğer yandan endişeli bekleyiş sürüyor. (İK-

