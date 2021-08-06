Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Köyceğiz Sazak’ta alevler yeniden yükseldi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Köyceğiz Sazak’ta alevler yeniden yükseldi

Köyceğiz Sazak’ta alevler yeniden yükseldi

havadan görüntüler

( MUĞLA - DRONE) MUĞLA

Yangın Gökyüzü Orman Yangını Helikopter Yükselen 


- Muğla Köyceğiz’de yaklaşık bir haftadır devem eden orman yangını Sazak Mahallesi Kayabaşı Mevkii’ne sıçradı. Arazinin oldukça engebeli olduğu bölgede yangını söndürme çalışmaları havadan devam ediyor. Dün alevlerin tehdit ettiği Sazak Mahallesi’nin boşaltılmasının ardından, bugün öğlen saatlerinde Mahalle yakınlarındaki Kayabaşı Mevkiinde alevler yeniden yükseldi. Zaman zaman metrelerce yükselen alevlere, ekipler havdan helikopterle müdahale ediyor. Gerek olumsuz hava koşulları gerekse arazinin yapısı müdahalelileri güçleştirirken bölgeden çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Bölgede bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken diğer yandan endişeli bekleyiş sürüyor. (İK-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı