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Köyceğiz’de yangın devam ediyor, Dalaman'daki yangın söndürüldü
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Köyceğiz’de yangın devam ediyor, Dalaman'daki yangın söndürüldü

Köyceğiz’de yangın devam ediyor, Dalaman'daki yangın söndürüldü

Köyceğiz İlçe Merkezi'nden yangının görüntüsü,

Orman Yangınları Elektrik Kesintisi Orman Yangını Helikopter Ormanlık Alanda Yangın 

-helikopterin gölden su alışı

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangının ardından Bodrum, Köyceğiz, Dalaman ve son olarak da Milas’ta yangın çıkmıştı. Köyceğiz’deki ormanlık alandaki yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ederken Dalaman’daki yangın ise kontrol altına alındı. Bugün Muğla genelinde yaşanan orman yangınları gündeme oturdu. Marmaris, Bodrum, Milas’ın yanı sıra Köyceğiz’in Yeşilyurt ile Ağla Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 15.48’de başladığı belirtilen yangına 5 arasöz, 4 su tankeri, 1 İMA, 6 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 dozer, 1 treyler’in yanı sıra 40 personel ile müdahale edildi. Ayrıca bölgeden de bazı vatandaşların yangın söndürme çalışmalarına katıldığı, yangının Ağla tarafındaki yoğun ormanlık alana geçmemesi için büyük çaba sarf edildi. Saat 17.00 sıralarında ise bu defa Dalaman’ın Akçataş Mahallesi’nde yangın başladı.
Mopak Kağıt Fabrikası’nda 25 Haziran’da başlayan ve yaklaşık 1 hafta boyunca söndürme çalışmaları yapılan alana yakın bir noktada çıkan yangın bölgede büyük tedirginliğe neden oldu. Kağıt Fabrikası ile Tarım Açık Cezaevi sınırının bulunduğu alandaki yangına Dalaman ve Ortaca’dan ekiplerin müdahale ettiği öğrenildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bu arada yangının çıktığı bölgede ana trafolarının bulunması nedeniyle, Dalaman, Dalaman Havalimanı, Ortaca ve Fethiye’nin Göcek Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulandı.
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