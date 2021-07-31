Köyceğiz’de yangın devam ediyor

-Söndürme çalışmaları

-Uçağın su bırakması



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Perşembe gününden bu yana söndürülemeyen yangın devam ediyor. Yangına ait bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yangın söndürme uçaklarının müdahalesi ile küle dönen onlarca arı kovanı dikkat çekti. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Perşembe günü başlayan yangın devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle vatandaşlar adeta seferberlik ilan etti ve yangına müdahale ettiler. Yangının esas yoğun olduğu dağlık kesimde ise etkisinin sürdüğü öğrenildi. Ağla bölgesine doğru ilerleyen yangının bölgedeki rüzgarlı havanın da etkisi ile daha da büyümesinden korkuluyor. Bu arada yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının etkili olduğu bölgedeki en yüksek noktada çekilen görüntülerde, yangın söndürme uçaklarının sortileri gözüküyor. Ayrıca yanan alanlarda çok sayıda ağaç ve arı kovanının zarar gördüğü görülüyor. Bölgede hala yangının devam ettiği de görüntülerde yer alıyor. (MS-OD-

